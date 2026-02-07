Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'infrastructures et pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

QUÉBEC, le 7 févr. 2026 /CNW/ - Échec des Maisons des aînés

« Après huit ans au pouvoir, la CAQ refuse de dévoiler le bilan financier d'un engagement électoral phare, la construction de Maisons des aînés.

Un récent bilan de construction des Maisons des ainés a été produit par la Société québécoise des infrastructures. Nous avons demandé une copie de la présentation. On nous a fourni un document presque entièrement caviardé. Qu'est-ce que la CAQ nous cache? Son échec? Son incompétence?

La CAQ avait dit des Maisons des ainés que ce serait le chantier d'une génération. Elle a dépensé 2,8 G$ de l'argent des Québécois dans son projet électoral juste pour la construction. Pas pour les services aux ainés!

À quelques semaines du départ du premier ministre, son gouvernement a l'obligation de rendre des comptes à la population. On préfère lui cacher la vérité sur un échec caquiste retentissant. »

- Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'infrastructures et députée de Jeanne-Mance-Viger

- Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile et députée de La Pinière

