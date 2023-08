Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation et en matière d'éthique

QUÉBEC, le 23 août 2023 /CNW/ - Rénovation du Centre Georges-Vézina

« L'intervention de la ministre des Affaires municipales dans le dossier de la rénovation du Centre Georges-Vézina est inappropriée et très préoccupante. Mme Laforest a suffisamment d'expérience pour savoir que le gouvernement du Québec doit travailler en collaboration avec les élus locaux et non imposer sa vision.

La ministre doit se limiter à son rôle d'accompagnement pour la réussite d'un important projet d'infrastructure municipale et surtout ne pas dicter comment ni avec qui celui-ci sera réalisé. Respecter les compétences du milieu municipal ne semble malheureusement pas être une règle d'or pour la CAQ.

Il y a aussi un enjeu d'éthique évident alors que la Ville fait des demandes pour obtenir un soutien financier via un programme d'aide normé pendant que la ministre embauche elle-même une firme d'architecte pour produire les plans du projet. C'est plutôt troublant. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éthique

