Déclaration des porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et en matière de transports et de mobilité durable

QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Propos de Geneviève Guilbault sur l'atteinte de la carboneutralité

« Les propos de Geneviève Guilbault, qui ne considère l'atteinte de la carboneutralité en 2050 qu'un simple idéal, sont tout à fait irresponsables et très préoccupants.

Ces propos vont à l'encontre du consensus scientifique qui nous dit que la carboneutralité est le minimum qu'on doit atteindre d'ici 2050 pour éviter les pires conséquences des changements climatiques.

Ils vont aussi à l'encontre des engagements du Québec non seulement auprès des Québécois, mais du reste du Canada et de la communauté internationale. Tout cela met en péril la crédibilité du Québec sur le principal enjeu du 21e siècle.

Alors que le Québec a toutes les ressources pour être un leader en matière de lutte contre les changements climatiques, on a un gouvernement qui n'y croit pas du tout et qui ne reconnaît pas qu'il s'agit du plus grand défi actuel de l'humanité.

On ne peut tout simplement pas accepter que celle qui occupe la fonction de vice-première ministre et, de surcroît, celle de ministre des Transports et de la Mobilité durable, avoue directement que son gouvernement baisse les bras. Son collègue Fitzgibbon souhaite diminuer de moitié le parc automobile, mais la ministre n'offre aucune solution pour améliorer l'offre de transport collectif dans les grands centres urbains et entre les régions. Fidèle à son habitude, la CAQ démontre un sérieux manque de cohérence.

Cette attitude confirme encore que la CAQ n'a aucun plan et aucune réelle intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir son engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. C'est alarmant. »

-Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et députée de Notre-Dame-de-Grâce

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]