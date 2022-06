OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont émis la déclaration suivante :

« Il y a un an, les Canadiens et Canadiennes ont regardé stupéfaits alors que le village de Lytton et la Première Nation de Lytton ont été dévastés par un des pires incendies canadiens de l'histoire récente. Le feu a causé deux décès et a détruit 90 % de l'infrastructure du village. C'est bouleversant : la perte de vie, de maisons, d'infrastructure. La vie des résidents est complètement déboussolée.

Nous tenons à remercier les premiers répondants, les bénévoles et les membres de la communauté qui se sont entraidés au cours de la dernière année.

Nous reconnaissons aussi les chefs, les aînés et les membres de la communauté qui ont accueilli les évacués, offert de la nourriture, du confort et un refuge tout au long de la crise.

Le gouvernement s'engage encore à appuyer les résidents de Lytton et la communauté des Premières Nations de Lytton. Votre résilience et votre force sont un exemple pour nous. Nous sommes avec vous. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Annie Cullinan, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected] ; Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]