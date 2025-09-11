La Journée des langues officielles nous offre l'occasion de célébrer le français et l'anglais, les deux langues qui unissent les communautés

GATINEAU, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Steven Guilbeault, et le président du Conseil du Trésor, Shafqat Ali, ont fait la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée des langues officielles, nous célébrons avec fierté le français et l'anglais, lesquels font partie intégrante de notre identité canadienne et du visage des communautés d'un bout à l'autre du pays.

Soulignée le deuxième jeudi du mois de septembre depuis 2009, la Journée des langues officielles met en lumière la richesse de notre patrimoine linguistique ainsi que les nombreuses initiatives qui contribuent à faire rayonner le français et l'anglais dans les institutions, les communautés et le quotidien des gens.

Depuis l'adoption de la Loi sur les langues officielles en 1969, les deux langues coexistent dans notre société. En plus de façonner notre histoire et notre culture, elles sont indissociables du tissu social et économique du pays.

Notre gouvernement s'est engagé à bâtir des communautés linguistiques dynamiques partout au pays grâce à la modernisation historique de la Loi sur les langues officielles et à la mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration. Ce plan permet de renforcer l'appui que nous offrons aux communautés de langue officielle en situation minoritaire et de promouvoir les deux langues officielles partout au pays.

Nos deux langues officielles sont un moteur économique essentiel pour bâtir un Canada fort. Nous sommes déterminés à soutenir le développement de la francophonie canadienne et à renforcer le bilinguisme au Canada, afin de favoriser l'accès à une main-d'œuvre qualifiée et bilingue, tout en ouvrant de nouveaux marchés aux entreprises francophones.

En cette Journée des langues officielles, nous invitons toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à célébrer les deux langues officielles qui témoignent de la richesse et de la diversité du pays! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]