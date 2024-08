Les ministres St-Onge et Boissonnault soulignent la Fête nationale de l'Acadie

OTTAWA, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - En cette Fête nationale de l'Acadie, nous soulignons la résilience, la détermination et le courage du peuple acadien, qui contribuent à renforcer la culture, l'identité et les valeurs canadiennes.

Cette journée spéciale permet d'apprécier la richesse et la diversité de la culture acadienne. Des activités gratuites se déroulent partout au pays. Elles offrent à tout le monde la chance de célébrer et de mettre en valeur les traditions, les coutumes et l'art acadiens, sans oublier le traditionnel tintamarre, ainsi que de manifester sa joie de vivre et sa fierté.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de souligner l'apport du peuple acadien à la mosaïque culturelle du pays et témoigne de son engagement envers l'épanouissement des communautés francophones en milieu minoritaire. Récemment, nous avons annoncé le Renouvellement du financement accordé à la Fête nationale de l'Acadie, c'est-à-dire une somme de 1,5 million de dollars sur 3 ans, allouée à partir de 2024. Cet investissement permettra d'appuyer plus d'une centaine d'activités qui offriront aux Acadiens et aux Acadiennes des occasions de se rassembler et d'exprimer leur fierté et leur identité culturelle.

De plus, en 2022, nous avons annoncé un appui financier de 4,6 millions de dollars pour soutenir le 7e Congrès mondial acadien, qui se tient en Nouvelle-Écosse jusqu'au 18 août.

Joignez-vous à nous pour souhaiter une joyeuse Fête nationale de l'Acadie à tous les Acadiens et les Acadiennes des provinces de l'Atlantique et d'ailleurs au Canada. Suivez-nous sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #FeteNationalAcadie.

