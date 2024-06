Les ministres Pascale St-Onge, Gary Anandasangaree, Patty Hajdu et Dan Vandal font une déclaration à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, ON (territoire traditionnel algonquin non cédé), le 21 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien; l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante :

« En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous reconnaissons et célébrons les histoires, les cultures et la diversité des Premières Nations, des Inuit et des Métis à travers le Canada.

Nous soulignons la Journée nationale des peuples autochtones chaque 21 juin, soit aux environs du solstice d'été. Pendant des générations, de multiples peuples autochtones ont célébré leurs cultures et leur héritage à ce moment, étant donné la signification que revêt le solstice d'été : le jour le plus long de l'année.

En soulignant cette journée, nous réitérons l'engagement du gouvernement du Canada à comprendre et à reconnaître notre passé et ses séquelles encore présentes, une étape essentielle vers la guérison et la réconciliation. La réconciliation exige que toute la population -- tant les peuples autochtones que les Canadiens non autochtones -- collabore pour réaliser un virage fondamental dans la façon dont nous nous percevons et interagissons les uns avec les autres, ce qui profitera à tout le monde. Qu'il s'agisse de relations intergouvernementales ou personnelles, le changement s'opère quand nous sommes à l'écoute et disposés à apprendre.

Cette année, le 21 juin marque aussi le cinquième anniversaire de l'adoption de la Loi sur les langues autochtones, une étape déterminante dans les efforts des Autochtones pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues partout au pays. Les langues autochtones demeurent une source de dynamisme et de renouveau pour les peuples autochtones, car elles symbolisent les liens qui les unissent à leurs ancêtres, à leurs histoires, à leur culture et à leur territoire. À mesure que nous progressons, nous constatons qu'il reste encore beaucoup à faire, mais notre objectif demeure : continuer à approfondir nos partenariats avec les peuples autochtones afin de donner les moyens aux communautés de revitaliser et de développer les langues autochtones.

Chaque jour, nous avons la chance d'approfondir nos connaissances sur les peuples autochtones, les lieux significatifs pour eux et leurs expériences, et sur la meilleure façon de cheminer vers la réconciliation. Durant le Mois national de l'histoire autochtone, nous vous encourageons à découvrir les cérémonies, les célébrations et les activités culturelles qui se déroulent dans votre communauté, ainsi qu'à vous renseigner sur la richesse et la diversité des expressions culturelles et des histoires des peuples autochtones au Canada. »

