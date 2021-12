OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Déclaration de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, concernant les négociations en cours sur l'indemnisation et la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations :

« Il est de notre devoir et de notre responsabilité collective de mettre fin à la discrimination à l'égard des peuples autochtones. Cela signifie qu'il faut réparer les torts du passé et mettre fin aux pratiques discriminatoires encore en vigueur aujourd'hui.

Comme annoncé le 29 octobre 2021, le gouvernement fédéral et les parties ont entamé des discussions afin de parvenir à une résolution globale pour régler les litiges en suspens liés à l'indemnisation des enfants des Premières Nations et à la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et du Principe de Jordan. Nous remercions toutes les parties - l'Assemblée des Premières Nations, la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, les Chiefs of Ontario, la Nation Nishnawbe Aski et Moushoom/Trout - pour leur travail et leur engagement commun dans ce processus. Nous remercions également l'honorable Murray Sinclair et son équipe d'avoir facilité ces négociations.

Les survivants des pensionnats ont identifié le bien-être des enfants et le principe de Jordan comme leurs principaux appels à l'action. Leur rendre hommage signifie que nous devons faire le travail qu'ils nous ont demandé en mettant l'accent sur la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations comme une partie essentielle de notre parcours de réconciliation.

Nous avons été très clairs tout au long de ces négociations historiques : nous indemniserons les personnes lésées par les pratiques de financement discriminatoires du gouvernement fédéral et nous jetterons les bases d'un avenir équitable et meilleur pour les enfants des Premières Nations, leurs familles et leurs communautés.

Malheureusement, aucune somme d'argent ne peut réparer les torts subis par les enfants des Premières Nations ni leur rendre les années perdues en raison de la séparation de leur famille, de leur communauté et de leur culture. Les injustices historiques exigent des réparations historiques. Demain, la mise à jour économique et financière montrera que le gouvernement du Canada prévoit consacrer 40 milliards de dollars pour offrir une compensation et engager les fonds nécessaires à la mise en œuvre d'une réforme à long terme afin que les générations futures d'enfants des Premières Nations ne soient jamais confrontées aux mêmes tragédies systémiques.

Nos discussions demeurent constructives et productives. Nous espérons que les résultats de nos négociations garantiront l'indemnisation des enfants et des familles des Premières Nations qui ont subi des préjudices, établiront un plan pour mettre fin au sous-financement discriminatoire et empêcher qu'il ne se reproduise. Par souci d'équité envers les personnes qui ont droit à une indemnisation, nous devons souligner qu'il reste encore des étapes à franchir avant que les sommes soient versées. Nous prévoyons fournir plus de précisions sur les résultats de nos discussions d'ici le 31 décembre 2021. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Andrew MacKendrick, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones du Canada, 819-953-1160, [email protected]; Renelle Arsenault, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Indigène et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca