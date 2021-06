OTTAWA, ON, le 1er juin 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Marc Miller, ministre de Services aux Autochtones Canada; l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord; et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, publient aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le Mois national de l'histoire autochtone et les lectures autochtones :

« En juin, nous dédions le Mois national de l'histoire autochtone aux enfants disparus qui sont allés à un pensionnat et ne sont jamais revenus à la maison, ainsi qu'à leurs familles et aux survivants des pensionnats. Nous invitons toutes les personnes qui vivent au Canada à en apprendre davantage au sujet des effets de notre passé colonial et à découvrir et honorer les cultures et les expériences des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada. En tant que gouvernement, nous prenons des mesures pour éliminer le racisme systémique, mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, atteindre l'équité et faire progresser la réconciliation.

Au cours des dernières années, le mois de juin était consacré aux célébrations et aux cérémonies qui invitaient tous les Canadiens à apprendre au sujet des langues, des cultures et de l'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces événements en personne nous manqueront encore beaucoup en 2021, puisque nous continuons à respecter les consignes sanitaires et ferons plutôt des commémorations virtuelles, en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, comme toutes les autres années, nous encourageons tout le monde, d'un océan à l'autre, à découvrir du contenu, des ressources et des activités créés ou dirigés par des Autochtones ou à participer aux nombreuses activités virtuelles qui célèbrent les cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Une autre façon d'apprendre est d'écouter les conteurs et les gardiens du savoir autochtones. Tout au long du mois, nous mettrons en lumière ces histoires dans le cadre de la campagne annuelle #LecturesAutochtones.

Célébrons ensemble l'excellence, les cultures, les langues et les contributions autochtones, et reconnaissons la résilience, l'histoire et la persévérance des Premières Nations, des Inuits et des Métis. »

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Antoine Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Relations avec les médiasServices aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca