OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, ont fait la déclaration suivante pour commémorer la Journée internationale des peuples autochtones.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, nous célébrons les cultures, les langues, les traditions et les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, ainsi que des peuples autochtones du monde entier. Nous réaffirmons également notre engagement à affirmer les droits des Autochtones et à veiller à ce qu'ils soient respectés.

Le thème de la Journée internationale des peuples autochtones de cette année est "Ne laisser personne de côté : Les peuples autochtones et l'appel à un nouveau contrat social". Cette année, on nous demande d'examiner une proposition simple : l'inclusion des peuples autochtones du monde entier dans la création d'un système qui comporte des avantages sociaux, économiques et environnementaux pour tous.

Au Canada, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour remédier à l'héritage dévastateur des pratiques et politiques coloniales et du racisme systémique, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Les pensionnats sont un élément honteux des politiques racistes et coloniales qui ont favorisé l'éloignement des enfants autochtones de leurs communautés et de leurs familles, ainsi que la destruction des langues et des cultures. Chaque personne et chaque famille autochtone au Canada a été affectée par les pensionnats, et nous acceptons notre responsabilité de soutenir le processus de guérison qui est mené par les Autochtones et respectueux de leur culture, et qui reconnaît le traumatisme intergénérationnel.

Il incombe au gouvernement du Canada d'apporter des changements transformateurs au sein de nos institutions fédérales, en collaboration avec les peuples autochtones. Nous continuons à réviser nos lois et nos politiques en partenariat avec les peuples autochtones afin d'améliorer la santé, l'éducation et les résultats économiques des peuples autochtones.

Le 21 juin 2021, le Canada a été l'un des premiers pays au monde à adopter une loi visant à faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il s'agit d'une étape historique vers la reconnaissance, le respect et la protection des droits humains des peuples autochtones. Nous travaillons maintenant avec nos partenaires autochtones à l'élaboration d'un plan d'action qui sera efficace pour la mise en œuvre de la Déclaration au Canada. Ce plan d'action fournira un cadre important pour la réconciliation avec les peuples autochtones afin de faire progresser l'égalité sociale et économique, de promouvoir la participation économique et de protéger la gouvernance et les lois, les terres et les territoires, les cultures et les langues autochtones.

Nous sommes fiers que le Canada ait adopté la Loi sur les langues autochtones, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qu'il ait modifié le serment de citoyenneté afin de reconnaître les droits ancestraux et issus de traités, et qu'il ait fait du 30 septembre la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. La Loi sur les études d'impact prévoit une meilleure reconnaissance du droit à l'autodétermination par un engagement précoce et inclusif avec les peuples autochtones et par une plus grande transparence de la façon dont les connaissances autochtones sont prises en compte dans le processus décisionnel.

Reconnaître et respecter les droits des autochtones signifie que les peuples autochtones sont à la table des décisions qui ont un impact sur leurs droits. Nous devons reconnaître que la participation au développement économique est un reflet de l'autodétermination qui offre d'immenses possibilités d'améliorer le bien-être des communautés autochtones. Au fil du temps, cette participation aidera à créer des communautés plus fortes et plus saines, et contribuera à la création d'emplois et à la croissance économique au Canada et dans le monde. Une économie plus forte pour tous signifie que nous devons combler les écarts socio-économiques qui existent entre les communautés autochtones et non autochtones, écarts qui sont le résultat de politiques coloniales archaïques, d'inégalités sociales et d'une discrimination systémique.

Ce travail viendra compléter d'autres initiatives importantes déjà en cours, notamment des engagements législatifs concernant la santé et la législation sur le maintien de l'ordre, et l'élaboration d'une stratégie de justice autochtone. Le budget 2021 a annoncé des investissements historiques pour améliorer la qualité de vie et créer de nouvelles possibilités pour les personnes vivant dans les communautés autochtones, y compris une action significative sur la nouvelle approche qui a été lancée avec des partenaires autochtones pour mettre fin à la tragédie nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, une approche qui s'attaque aux causes profondes et à la portée de la violence. Ces investissements soutiennent le lancement récent de la Voie fédérale, la contribution du gouvernement au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Nous nous efforçons de réparer les erreurs du passé tout en accélérant la mise en œuvre des droits en partenariat avec les peuples autochtones, sur la voie de l'autodétermination. Les groupes autochtones conçoivent désormais leurs accords avec le Canada en fonction des priorités de leurs communautés. Nous sommes engagés dans des discussions avec des partenaires autochtones à plus de 170 tables de discussion à travers le pays afin d'explorer de nouvelles façons de travailler ensemble pour faire avancer la reconnaissance des droits et de l'autodétermination des Autochtones. Ces discussions impliquent plus de 500 communautés autochtones, soit une population totale de près d'un million de personnes. Le premier ministre et le gouvernement du Canada continuent d'accorder la priorité à la transformation de la relation paternaliste en un véritable partenariat fondé sur la reconnaissance des droits ancestraux et issus de traités, le respect et la coopération.

Nous avons de très riches leçons à tirer du respect et de l'accueil des modes de connaissance autochtones dans la culture et la société en général, y compris les relations autochtones avec la terre. Il est essentiel d'écouter et d'apprendre des visions autochtones du monde alors que nous faisons face aux immenses défis environnementaux résultant du changement climatique et que nous travaillons à une société plus inclusive. Alors que le Canada s'engage dans une relation renouvelée avec les peuples autochtones, fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat, nous savons qu'il est impératif que tous les Canadiens se sentent impliqués dans le processus de réconciliation, alors que nous construisons ensemble un avenir meilleur et plus inclusif pour tous. »

