Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et l'assassinat des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones

Pour obtenir une aide émotionnelle immédiate, composez le 1-844-413-6649. Il s'agit d'une ligne d'appel d'urgence nationale sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre du soutien à toute personne qui a besoin d'une aide émotionnelle concernant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Vous pouvez également avoir accès à des services de soutien à la santé à long terme, notamment du counseling en santé mentale et des services de soutien émotionnel et culturel communautaires et à une certaine aide pour couvrir les frais de déplacement engagés pour voir un aîné ou un guérisseur traditionnel.

OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, et le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la femme, nous reconnaissons et célébrons les réalisations de femmes du monde entier ainsi que les efforts faits pour parvenir à l'égalité des genres. Nous rendons un hommage particulier aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexuelles et asexuelles (2ELGBTQQIA+) autochtones.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir le leadership des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que des femmes qui travaillent dur pour obtenir l'égalité des genres. D'un océan à l'autre en passant par le Nord, nous sommes réunis pour deux jours au Sommet sur la réponse et la relance féministe, organisé par Femmes et Égalité des genres Canada sous la direction de la ministre Monsef. Nous pourrons y examiner différentes approches pour faire progresser l'égalité des genres alors que nous nous engageons à rebâtir notre économie, notre société et notre environnement en mieux après la pandémie de COVID-19. Le Sommet fera aussi progresser l'élaboration d'un plan d'action complet pour corriger les problèmes importants auxquels font face les femmes du Canada, comme la perte d'emploi, la pauvreté et l'inégalité de revenu.

La pandémie a eu un effet amplificateur sur le sexisme, le racisme et la marginalisation qui affectent les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ chez les Autochtones. Ces personnes sont plus à risque de subir de la violence conjugale et de connaître la précarité économique. Nous savons aussi que nous devons combattre la pandémie de l'ombre que représente la violence conjugale et que de rester à la maison n'est pas toujours garant de sécurité. Le Canada est fermement résolu à accroître la sécurité, la sureté et le bien-être des femmes autochtones, de leurs enfants et des personnes 2ELGBTQQIA+ en offrant plus de soutien adapté à la réalité culturelle et de soins conçus pour répondre aux traumatismes aux personnes confrontées à la violence fondée sur le genre.

Nous sommes conscients que le racisme systémique et l'inégalité font partie des principales causes de la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Et nous travaillons en réponse aux priorités exprimées par nos partenaires autochtones pour régler des problèmes liés au logement, aux centres d'hébergement d'urgence et aux maisons de transition pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis de partout au pays, qu'ils habitent sur une réserve ou non et qu'ils soient du Nord ou des milieux urbains.

Nous nous sommes engagés à effectuer une réforme significative grâce à l'élaboration conjointe d'un plan d'action national pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. En tant que pays, nous devons continuer à cheminer ensemble vers la guérison et la réconciliation. En cette Journée internationale de la femme, nous encourageons tous les Canadiens à célébrer les femmes, filles et personnes 2ELGBTQQIA+ de leurs communautés et à travailler ensemble pour faire progresser l'égalité des genres au Canada. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @GCAutochtones

Twitter : @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fil RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez le https://www.cirnac.gc.ca/fra/1291225661056/1533644430052.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002 ; Adrienne Vaupshas, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Antoine Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153 ; Relations avec les médias : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]