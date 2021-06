Déclaration des ministres à propos des travaux de lutte contre le racisme à l'égard des Autochtones dans les systèmes de santé

OTTAWA, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - À la suite de la troisième réunion virtuelle avec des représentants des peuples et organisations autochtones, des professionnels de la santé et des administrations provinciales et territoriales aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu de Santé Canada et l'honorable Marc Miller de Services aux Autochtones Canada ont fait la déclaration suivante visant à éliminer le racisme systémique envers les Autochtones dans les systèmes de santé du Canada :

« Alors que nous continuons de lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé du Canada, nous reconnaissons que le colonialisme, les actions passées et l'inaction des gouvernements ont entraîné des pratiques, des comportements et des politiques racistes contre les Autochtones. Cela a eu des effets déchirants et catastrophiques pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse. Des preuves dévastatrices et des témoignages bouleversants ont été partagés avec tous les Canadiens au cours du dernier mois seulement : l'enquête du coroner sur la mort de Joyce Echaquan au Québec, et les tombes non identifiées trouvées sur les terres des anciens pensionnats à Kamloops et à Cowessess et les nombreuses autres qui seront trouvées partout au pays, à mesure que les communautés et les familles rétabliront la vérité.

D'autres histoires de traumatismes et de souffrances ont été partagées lors de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et du rapport final qui en a résulté, lequel contenait 231 appels à la justice. Ce mois-ci, le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones a été publié par des partenaires contributeurs, notamment des groupes autochtones et des partenaires provinciaux et territoriaux. La contribution du gouvernement du Canada est la voie fédérale.

Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens sont scandalisés, car ces réalités sont de plus en plus partagées publiquement. Cependant, il ne s'agit pas d'une nouveauté pour les Autochtones. Ces histoires ont été racontées; beaucoup les ont niées. Elles étaient particulièrement familières à ceux qui ont dû composer avec la douleur de devoir supporter l'indignation légitime des gens à l'égard de ces vérités.

Ces événements importants ne sont qu'un aperçu des réalités auxquelles les populations autochtones sont confrontées au quotidien. Les Autochtones ne devraient pas avoir à se battre pour accéder aux soins de santé culturellement sécuritaire et holistique au Canada, ni à craindre la discrimination ou le racisme lorsqu'ils cherchent à se faire soigner. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont le droit de bénéficier d'un système de santé de la plus haute qualité, quel que soit leur lieu de résidence.

S'appuyant sur les précédents Dialogues nationaux visant à lutter contre le racisme à l'égard des Autochtones dans les systèmes de santé du Canada, le gouvernement du Canada a convoqué un autre rassemblement virtuel pour s'engager à prendre des mesures concrètes. Au cours de ce dialogue, les participants ont fait part des mesures claires nécessaires pour éliminer le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé du Canada autour de quatre thèmes clés, soit la sécurité culturelle et la formation sur l'humilité, l'augmentation de la représentation des Autochtones dans l'enseignement postsecondaire en santé, la navigation sécuritaire pour les patients, et les approches traditionnelles en matière de santé.

Nous avons entendu que l'humilité et la sécurité culturelle passent par des changements à l'échelle du système. Les partenaires et les organisations autochtones ont clairement indiqué qu'il fallait mettre davantage l'accent sur la rétention et la réussite des étudiants autochtones dans les programmes d'enseignement postsecondaires du domaine de la santé et sur leur transition vers le marché du travail, et que la navigation sécuritaire des patients est une mesure importante, mais provisoire, pour aider les peuples autochtones à accéder aux soins de santé, et non une solution à long terme..

Les gouvernements, les partenaires autochtones et les professionnels de la santé participant à ce dialogue ont convenu qu'un système de santé qui reconnaît les connaissances traditionnelles est un meilleur système de santé pour tous les Canadiens. Par conséquent, nous devons continuer de travailler ensemble pour bâtir des systèmes de santé auxquels les personnes qui demandent des services peuvent avoir accès de façon équitable et facile. Les aînés et les gardiens du savoir traditionnel ont besoin d'être entendus et d'être adéquatement rémunérés et soutenus de façon durable.

Ensemble nous appelons tous les Canadiens à combattre le racisme à l'égard des Autochtones en s'engageant dans ces courageuses conversations et en s'opposant au racisme à l'égard des Autochtones. En affrontant ensemble la vérité, nous pouvons continuer de réparer les torts du passé et redresser la situation. Ensemble, nous pouvons apporter des changements significatifs et durables pour les peuples autochtones et tous les Canadiens. »

