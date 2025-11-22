JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Cette déclaration a été adoptée par le premier ministre Carney, le président Macron, le premier ministre Martin, la première ministre Meloni, le chancelier Merz, le premier ministre Sánchez, le premier ministre Schoof, le premier ministre Starmer, le premier ministre Støre, le président Stubb, la première ministre Takaichi, le président Costa, et la présidente von der Leyen.

Nous saluons les efforts soutenus déployés par les États-Unis pour rétablir la paix en Ukraine.

La première version du plan en 28 points comprend des éléments importants qui seront essentiels pour instaurer une paix juste et durable.

Nous estimons donc que cette version préliminaire constitue une base qui nécessitera des travaux supplémentaires. Nous sommes prêts à nous mobiliser pour assurer une paix durable. Nous soutenons clairement le principe selon lequel les frontières ne doivent pas être modifiées par la force. Par ailleurs, nous sommes préoccupés par les restrictions proposées en ce qui concerne les forces armées ukrainiennes, car ces restrictions rendraient l'Ukraine vulnérable à de futures attaques.

Nous réitérons que la mise en œuvre des éléments du plan relatifs à l'Union européenne (UE) et à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) nécessiterait l'accord des membres de l'UE et de l'OTAN respectivement.

Nous profitons de cette occasion pour souligner notre soutien constant et inébranlable à l'Ukraine. Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec l'Ukraine et les États-Unis au cours des prochains jours.

