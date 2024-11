OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des vétérans autochtones :

« Aujourd'hui, en cette Journée des vétérans autochtones, nous rendons hommage aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui ont servi dans les Forces armées canadiennes. Nous honorons leur courage et nous nous engageons à transmettre leurs histoires aux générations futures.

« Les peuples autochtones occupent une place de choix dans l'histoire militaire du Canada. Ils ont entre autres combattu aux côtés des forces britanniques lors de la guerre de 1812 et été des tireurs d'élite et des éclaireurs lors des deux Guerres mondiales. Ils ont risqué leur vie, de la Corée à l'Afghanistan, et aujourd'hui encore, avec plus de 2 700 membres autochtones qui servent au sein des Forces armées canadiennes, leurs contributions sont aussi nombreuses qu'inestimables.

« Nous renforçons les mesures de soutien pour les vétérans autochtones et leurs familles. Plus tôt cette année, nous avons alloué des sommes supplémentaires au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, une initiative intersectorielle visant à favoriser les mesures d'aide qui leur sont destinées, notamment au sein des communautés autochtones. Par ailleurs, nous finançons des organisations qui tiennent des activités de commémoration à l'intention des vétérans autochtones.

« En cette Journée des vétérans autochtones, et chaque jour, remercions tous les vétérans inuits, métis et des Premières Nations, ainsi que leurs familles, pour leur service et leur sacrifice.

« N'oublions jamais. »

