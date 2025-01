OTTAWA, ON, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause :

« Nos agriculteurs travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs familles et nourrir nos communautés. Les réalités de l'agriculture, que ce soit les longues heures de travail, le temps passé loin des proches ou les décisions d'affaires difficiles à prendre, peuvent toutes avoir une incidence directe sur la santé mentale, et il est essentiel d'offrir aux agriculteurs et agricultrices le soutien nécessaire en temps opportun.

C'est pourquoi, en 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 1,08 million de dollars pour le Centre canadien pour le bien-être en agriculture afin d'aider à soutenir la santé mentale des agriculteurs et agricultrices et de fournir une formation visant à promouvoir les connaissances sur l'agriculture aux professionnels de la santé mentale de partout au pays. La plateforme AgTalk, projet de la Fondation Do More Agriculture, est par ailleurs offerte sans frais et dans le respect de l'anonymat, en français et en anglais, pour permettre aux gens d'échanger sur leurs défis avec des personnes véritablement en mesure de les comprendre.

En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, je m'engage à continuer à travailler avec mes homologues provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les partenaires communautaires afin d'aider un plus grand nombre de personnes à accéder au soutien dont elles ont besoin en matière de santé mentale grâce à des services et à des outils adaptés à leurs besoins.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, et tous les jours, n'oubliez pas d'accorder une importance prioritaire à votre santé mentale. Ouvrez le dialogue avec une personne de confiance et demandez de l'aide et du soutien si vous en avez besoin ».

