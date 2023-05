GATINEAU, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a publié la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, qui aura lieu le 13 mai.

« Les oiseaux migrateurs sont au cœur de la biodiversité canadienne. Lorsque je pense à la Sterne arctique, qui parcoure 70 000 km chaque année, ou aux oies, qui volent en V lors de leurs migrations pour économiser de l'énergie, je ne peux qu'admirer leur incroyable capacité d'adaptation.

« Dans le cadre de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, je tiens à réaffirmer que le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les oiseaux et leur habitat. Le pays accueille au fil des saisons environ 470 espèces d'oiseaux, et environ 380 d'entre elles sont des oiseaux migrateurs protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Malheureusement, ces oiseaux n'échappent pas aux impacts sans précédent de la crise qui affecte notre biodiversité. Cependant, nos mesures visant à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux au Canada, à réduire la pollution plastique et à lutter contre les changements climatiques auront des effets positifs et durables sur les populations d'oiseaux.

« Le Canada assure une surveillance des oiseaux depuis fort longtemps, et son expertise dans le domaine est reconnue internationalement. L'année 2023 marque le 100e anniversaire du programme de baguage des oiseaux du Canada, qui a permis de constituer et d'administrer, avec l'aide de nos partenaires du Geological Survey (service géologique) des États-Unis, l'une des bases de données biologiques actualisées parmi les plus anciennes en Amérique du Nord. Initialement mis en place pour étudier la migration des oiseaux, le baguage des oiseaux est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a cent ans, grâce à de nouvelles technologies formidables, comme la radiotélémétrie automatisée, ou encore des techniques de laboratoire novatrices de surveillance génétique. Nous pouvons maintenant suivre plus efficacement des individus pour comprendre leurs déplacements et repérer les lieux prioritaires pour la conservation ou les menaces auxquelles ces oiseaux font face. Cela nous permet de prendre les bonnes mesures de protection aux bons endroits, en collaboration avec nos partenaires, ici au pays et partout dans le monde.

« Les oiseaux migrateurs contribuent au maintien de nos écosystèmes. Selon les estimations, 78 p. 100 des espèces d'oiseaux migrateurs au Canada passent plus de la moitié de l'année dans d'autres pays. Certaines passent l'hiver aux États-Unis, tandis que d'autres se rendent jusqu'en Amérique du Sud. Le virus de l'influenza aviaire infecte des oiseaux partout dans le monde, y compris au Canada. Nos experts surveillent et évaluent l'impact de ce virus sur les populations d'oiseaux sauvages, et ils contribuent au programme national de surveillance en prélevant des échantillons sur les oiseaux sauvages et en effectuant des analyses en collaboration avec d'autres ministères fédéraux, comme l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi qu'avec les provinces et territoires, les communautés autochtones, le Réseau canadien pour la santé de la faune et d'autres intervenants.

« Ce mois-ci, des millions d'oiseaux migrateurs reviennent au Canada pour se reproduire et élever leurs petits. En cette journée spéciale, j'invite la population canadienne à profiter de la nature en observant et en écoutant les oiseaux. Nous sommes choyés de pouvoir les observer aussi facilement, que ce soit en ville, à la campagne, près de la mer ou dans la forêt. Nous tenons à rappeler à la population de ne pas manipuler ou nourrir les oiseaux sauvages avec les mains, afin de réduire le risque de transmission de l'influenza aviaire. Nous continuerons de déployer des efforts pour les protéger, pour que les générations futures puissent elles aussi s'émerveiller devant leur force et leur beauté. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

