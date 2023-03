OTTAWA, ON, le 14 mars 2023 /CNW/ - « Le temps dont nous disposons pour maintenir les températures mondiales en dessous de 1,5 degré s'écoule rapidement, et pour atteindre cet objectif, nous devons continuer de prendre des mesures audacieuses et ambitieuses pour appuyer l'économie propre du XXIe siècle.

« Depuis sa création en 2009, le Forum des grandes puissances économiques sur l'énergie et le climat a donné aux 25 États partenaires un cadre important pour coordonner et mettre en œuvre l'ambition en matière d'action climatique.

« La rencontre d'aujourd'hui était axée sur cinq thèmes importants : la décarbonation énergétique, la déforestation, la réduction du méthane et des gaz à effet de serre autres que le CO 2 , la gestion du carbone et le financement de la lutte contre les changements climatiques.

« La rencontre s'est tenue tout juste avant la visite du président des États-Unis au Canada, prévue pour la semaine prochaine. Elle s'est également déroulée alors que l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie continue d'entraîner des répercussions sur le marché de l'énergie, ce qui a stimulé les efforts d'investissement dans l'énergie renouvelable en Europe, comme confirmé par l'Agence internationale de l'énergie.

« Le Canada est bien placé pour être un chef de file du boom économique du présent siècle, qui est marqué par les énergies propres et les innovations carboneutres. Depuis 2015, nous avons réservé 120 milliards de dollars pour la croissance propre et la protection de l'environnement, et notre Plan de réduction des émissions est notre feuille de route secteur par secteur pour atteindre notre objectif de réduire d'au moins 40 p. 100 nos émissions d'ici 2030, et de placer le Canada sur la voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Grâce à des initiatives comme la stratégie sur les minéraux critiques et à la transition du secteur automobile canadien vers des véhicules zéro émission, le gouvernement jette les bases pour devenir un fournisseur fiable de biens et de services nécessaires partout dans le monde pour préparer l'avenir.

« Le Canada s'est également fixé des objectifs de réduction du méthane parmi les plus ambitieux au monde. Nous avons déjà atteint la moitié de notre objectif de réduire de 75 p. 100 les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030. De plus, nous élaborons actuellement un règlement qui permettra de réduire de moitié les émissions de méthane des sites d'enfouissement d'ici 2030.

« La déforestation non contrôlée, l'étalement urbain et la dégradation de la nature sont également des facteurs clés de la crise climatique et du déclin de la biodiversité. Malgré un préavis d'à peine cinq mois, le Canada a répondu à l'appel et a accueilli la plus grande conférence de l'histoire sur la biodiversité et a joué un rôle clé dans la négociation du cadre international pour la biodiversité le plus significatif jamais conclu. Pour atteindre l'objectif de protéger au moins 30 p. 100 des terres à l'échelle de la planète, il faudra que les pays mettent au point de nouvelles approches de gestion des terres qui préviennent la conversion permanente à grande échelle des forêts au profit d'autres utilisations. La protection des forêts est essentielle afin de contrer les changements climatiques et la perte de biodiversité. Le Canada entreprend la plus importante campagne de conservation de son histoire, appuyé par des investissements de plus de 5 milliards de dollars.

« Le Canada a codirigé une initiative fructueuse lors du dernier Forum des grandes puissances économiques à laquelle ont participé des dirigeants mondiaux en 2022 afin d'encourager les pays membres à appuyer un objectif collectif visant à faire en sorte qu'au moins la moitié de tous les véhicules légers neufs vendus en 2030 soient à émission zéro. Le Canada mène actuellement des consultations sur un objectif de ventes réglementées proposé, qui exigerait qu'au moins 20 p. 100 des véhicules légers neufs mis en vente en 2026 soient des véhicules zéro émission, et que ce pourcentage passe à au moins 60 p. 100 en 2030 et à 100 p. 100 en 2035.

« Les technologies de gestion du carbone seront un élément essentiel de la transition vers une économie carboneutre d'ici 2050. Le gouvernement du Canada a collaboré avec des intervenants et des partenaires clés pour élaborer une stratégie de gestion du carbone afin d'établir une vision pour accélérer le développement et le déploiement de technologies de gestion du carbone au Canada. La stratégie nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques tout en créant des occasions de croissance propre et inclusive.

« La lutte contre les changements climatiques exige des solutions mondiales et des investissements financiers transformationnels pour aider les collectivités du monde entier. En octobre 2022, le Canada et l'Allemagne ont publié un rapport d'étape sur le plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques qui fournit une plus grande transparence au sujet de ce que les pays développés ont fait pour respecter leur engagement continu de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année pour le financement de la lutte contre les changements climatiques dès que possible. Le plan souligne les mesures clés qui devront être prises cette année et dans les années à venir jusqu'en 2025 pour respecter l'engagement, y compris l'obtention d'une attention accrue sur le financement climatique de la part des banques multilatérales de développement.

« Des mesures audacieuses sont nécessaires aujourd'hui pour éviter les pires effets des changements climatiques à venir. Le Canada est prêt et s'emploie à être un chef de file de l'économie propre du XXIe siècle, misant sur son accès aux minéraux critiques et aux technologies d'énergie renouvelable nécessaires pour se propulser vers l'avenir. »

