OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a fait la déclaration suivante :

« Le Canada est une superpuissance de l'industrie touristique. Il possède ce que le monde entier recherche, des montagnes majestueuses aux centres-villes animés. Presque toutes les communautés canadiennes contribuent à l'industrie touristique d'une façon ou d'une autre. Il n'est donc pas surprenant que cette industrie représente près de 2 millions d'emplois ainsi qu'une tranche de plus de 43 milliards de dollars du produit intérieur brut.

« Nous sommes fiers d'ouvrir notre chez-soi au monde entier. Le tourisme permet de trouver des terrains d'entente et de nouer des liens dans un monde de plus en plus divisé.

« En tant que gouvernement, nous soutenons fermement le tourisme. Guidés par la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, nous saisissons les possibilités, investissons dans le tourisme autochtone et relevons les défis qui se présentent.

« Ensemble, réalisons le plein potentiel du tourisme. Notre objectif est d'augmenter sa contribution au produit intérieur brut de 40 % d'ici 2030. Cette hausse se traduirait par la création de 85 000 emplois. C'est pourquoi nous appuyons le secteur grâce au Programme pour la croissance du tourisme, un investissement de 108 millions de dollars. Au-delà des statistiques, ces mesures consolident la position du Canada comme chef de file mondial du tourisme.

« Nous investissons dans le tourisme autochtone, qui nous fait progresser sur la voie de la réconciliation. Dans le cadre d'initiatives comme le Fonds pour le tourisme autochtone, nous collaborons avec les communautés et leurs dirigeants. Nous soutenons actuellement près de 200 projets au pays, et d'autres suivront.

« Ensemble, abattons les obstacles à l'essor du tourisme. Aidons l'industrie à attirer et à maintenir en poste plus de main-d'œuvre. Améliorons les transports et l'hébergement. Continuons à lutter contre les changements climatiques. Leurs conséquences, dont les hivers doux et les feux de forêt, représentent une menace existentielle pour le tourisme; les incendies récemment survenus à Jasper n'en sont qu'un exemple.

« À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, réjouissons-nous du pouvoir qu'ont les voyages d'élargir les perspectives et de rassembler les gens. Le Canada accueille le monde et il est prêt à partager ses paysages et à faire découvrir ses récits. Par l'entremise du tourisme, nous bâtissons un avenir où nous rendons hommage aux différences et où se créent des liens des plus enrichissants, un voyageur à la fois. Bonne Journée mondiale du tourisme! »

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]