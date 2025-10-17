KANANASKIS, AB, le 17 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique Canada, et l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), ont publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Renforcer la sécurité des collectivités est une priorité absolue pour notre gouvernement. Nous avons promis à la population canadienne d'agir avec détermination, et nous tenons notre engagement. Cela nécessite des efforts résolus de tous les gouvernements afin de garantir que le système de justice soit accessible, prêt à répondre aux besoins et capable de répondre aux préoccupations changeantes de la population en matière de sécurité.

« Cette semaine, nous avons rencontré nos homologues des provinces et territoires, les procureurs généraux et les ministres responsables de la Justice et de la Sécurité publique, afin de discuter de ces priorités communes, notamment des plans visant à renforcer les mesures pénales contre la récidive et les infractions violentes grâce à des réformes en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine.

« Nous avons d'abord accueilli favorablement un dialogue avec des membres de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapirisat Kanatami et du Ralliement national des Métis. Ensemble, nous avons examiné les droits et les priorités des Autochtones, notamment ceux liés à la justice et à la sécurité publique. Nous avons également discuté de l'avenir des services de police autochtones et de l'importance d'adopter des approches fondées sur la culture pour assurer la sécurité des communautés. Nous accordons une grande importance à leurs perspectives et à leurs réflexions, et nous nous réjouissons de poursuivre les discussions sur ces priorités communes.

« Avec nos homologues des provinces et territoires, nous avons discuté des questions urgentes qui ont une incidence sur tous les aspects du système de justice pénale et de la nécessité d'adopter une approche collaborative. La priorité absolue à la table fédérale-provinciale-territoriale est la nécessité de renforcer nos lois en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine. Notre gouvernement s'est engagé à prendre des mesures pour améliorer la sûreté des collectivités et rétablir l'équilibre dans notre système de justice. Comme le premier ministre Mark Carney l'a déjà mentionné, nous avons l'intention de présenter prochainement un projet de loi proposant des mesures visant à rendre plus difficile l'obtention d'une libération sous caution pour les personnes ayant commis des infractions violentes à plusieurs reprises et celles accusées de certains crimes graves. Nous continuerons de collaborer avec les provinces et les territoires afin de garantir que le système de justice protège l'ensemble de la population canadienne.

« Nous avons également discuté des investissements dans nos services de première ligne, car nous devons joindre le geste à la parole. Nous avons écouté la population canadienne à travers le pays, et le message est clair : les gens souhaitent une présence policière plus visible dans leurs collectivités, davantage de personnel policier capable de retirer les armes à feu de nos rues et d'intervenir lorsque nous faisons appel à ses services. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous respectons notre engagement d'embaucher 1 000 nouvelles recrues au sein de la GRC à l'échelle du pays. Dans les prochains jours, nous ferons d'autres annonces concernant les mesures qui permettront d'augmenter le personnel sur le terrain et d'assurer la sécurité de la population canadienne.

« Enfin, nous avons discuté de la prévention du crime à longue échéance, qui nécessite davantage que la réforme de nos lois et le recrutement de personnel supplémentaire dans les services de police. Nous devons nous attaquer aux problèmes systémiques en investissant dans des domaines tels que les services de soutien en santé mentale, le traitement des dépendances, le logement abordable (par l'intermédiaire du programme Maisons Canada) et les programmes destinés aux jeunes à risque. En nous attaquant aux causes profondes de la criminalité, nous pouvons contribuer à briser le cycle de la violence et à créer des collectivités plus sûres et plus saines pour toute la population du Canada.

« Nous remercions nos partenaires des provinces et des territoires, ainsi que nos partenaires autochtones, de nous avoir rencontrés pour discuter de ces questions importantes. Nous continuerons de collaborer à l'élaboration de mesures qui nous aideront à bâtir des collectivités plus sûres et plus saines, aujourd'hui et à l'avenir.

« La population canadienne peut être assurée d'une chose : nous agissons rapidement, nous tenons nos promesses et nous faisons tout notre possible pour rendre leurs collectivités plus sûres. »

