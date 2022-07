CALGARY, AB, le 20 juill. 2022 /CNW/ - WestJet a publié aujourd'hui la déclaration ci-dessous au sujet de l'annonce faite par Unifor, le syndicat accrédité représentant certains employés d'aéroport de WestJet à l'aéroport international de Calgary et à l'aéroport international de Vancouver, concernant les résultats de son vote d'autorisation de grève.

En réponse à l'autorisation de grève d'Unifor, Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, mandataire sociale et directrice de la durabilité, a déclaré : « Il s'agit d'une étape habituelle du processus de négociation collective et elle n'était pas inattendue. Nous demeurons déterminés à négocier avec succès une entente qui offre de la valeur à nos employés d'aéroport, dont bon nombre se sont joints à WestJet au cours de la dernière année. Entre-temps, nous continuerons de fournir à nos invités le transport aérien convivial et abordable pour lequel WestJet a toujours été reconnue. »

WestJet s'est engagée à offrir une rémunération concurrentielle qui tient compte des contributions des employés d'aéroport, tout en veillant à ce que la compagnie aérienne soit en mesure de retrouver sa rentabilité après plus de deux ans de pertes financières sans précédent découlant de la pandémie. Alors que la compagnie aérienne est en reconstruction, la majorité des employés d'aéroport travaillent pour la compagnie depuis moins d'un an, et la vaste majorité des employés d'aéroport qui comptent plus d'années d'expérience ont reçu des augmentations dans le cadre de la structure actuelle d'échelon salarial, en plus d'une rémunération variable de premier plan dans l'industrie canadienne.

Au moment où les Canadiens s'apprêtent à voyager de nouveau cet été, la compagnie aérienne travaille sur des plans d'urgence préventifs et a ciblé certains employés qui pourraient être réaffectés au besoin. Cette mesure préventive est en place pour assurer la continuité des services aériens essentiels d'un océan à l'autre et pour protéger la relance fragile de l'industrie canadienne du voyage et du tourisme.

WestJet a méticuleusement planifié ses activités estivales et déployé des efforts proactifs pour les stabiliser, et depuis le début du mois de juillet, elle devance les exploitants canadiens avec un facteur d'achèvement de 97,5 %. La compagnie aérienne continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral, des fournisseurs tiers et des partenaires des aéroports pour atténuer les difficultés opérationnelles qui échappent au contrôle de WestJet dans ce contexte de relance difficile.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

