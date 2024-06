CALGARY, AB, le 11 juin 2024 /CNW/ - L'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), le syndicat accrédité représentant les ingénieurs d'entretien d'aéronefs de WestJet et d'autres employés de l'exploitation technique relevant de l'unité de négociation, a annoncé aujourd'hui que ses membres n'ont pas ratifié l'entente de principe conclue le 5 mai 2024. Les résultats de la ratification n'ont aucune incidence sur les opérations.

« L'échec de la ratification de l'entente de principe par nos ingénieurs d'entretien des aéronefs et d'autres employés de l'exploitation des technologies relevant de l'unité de négociation est très préoccupant après ce qui a été un processus de négociation long et ardu avec le syndicat », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du Groupe WestJet. « L'entente de principe était équitable, offrait des améliorations substantielles et aurait fait d'eux les ingénieurs d'entretien d'aéronefs les mieux rémunérés au pays. Elle reflétait également notre engagement à répondre à leurs priorités, tout en tenant compte de ce qui est viable sur le plan financier pour notre entreprise. »

« Nous sommes déterminés à rencontrer l'AMFA pour déterminer les prochaines étapes, bien qu'il soit important de comprendre que la portée financière de la première entente de principe doit demeurer intacte. Notre objectif demeure de trouver une voie à suivre viable et raisonnable », a conclu M. Pen.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

