OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Santé Canada est au courant que la Cord Blood Bank of Canada (CBBC) prétend sur son site web que la récente visite sur place effectuée par le Ministère l'a contraint à retirer de l'entreposage cryogénique les unités de sang ombilical et les échantillons connexes sous son contrôle. Ces allégations sont fausses et Santé Canada souhaite rétablir les faits.

Le 4 août 2021, les inspecteurs de Santé Canada ont effectué une visite impromptue des installations de la CBBC. Cette visite avait pour but de vérifier la conformité de la CBBC à la Loi sur les aliments et drogues, notamment en ce qui concerne les conditions d'entreposage des unités de sang ombilical.

Santé Canada a déterminé qu'une visite sur place était justifiée après avoir reçu des renseignements révélant qu'il était possible que CBBC n'entreposait pas ses échantillons dans des conditions de température et d'hygiène appropriées et ne respectait pas toutes les exigences réglementaires. La visite a également été motivée par le fait que la CBBC n'a pas fourni suffisamment de renseignements pertinents à Santé Canada quand celui-ci lui en a fait la demande.

La journée de la visite, la CBBC a pris la décision de retirer de ses réservoirs de stockage cryogéniques tous les échantillons entreposés sur place avant de laisser entrer les inspecteurs dans ses installations.

En aucun temps Santé Canada n'a avisé la CBBC, ni de vive voix ni par écrit, qu'elle devait retirer des températures cryogéniques le sang ombilical sous son contrôle ou cesser de conserver des échantillons, ou encore que ces mesures étaient nécessaires pour répondre aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues. Contrairement aux prétentions de la CBBC, Santé Canada n'a pas non plus indiqué que les clients de la CBBC n'avaient pas droit d'être entendus au sujet des unités de sang de cordon.

L'évaluation et la vérification de la conformité par Santé Canada sont en cours. La CBBC, comme toutes les autres banques de sang ombilical, doit se conformer aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements. Il s'agit de la principale législation régissant l'innocuité des produits thérapeutiques vendus ou distribués au Canada. Elle interdit la vente de produits qui ont été fabriqués, préparés, conservés, emballés ou stockés dans des conditions insalubres. La Loi confère à Santé Canada le pouvoir de prendre les mesures qui s'imposent s'il a connaissance d'un cas de non-conformité ou de problèmes de sécurité éventuels.

Santé Canada encourage quiconque ayant des inquiétudes quant à la sécurité du sang ombilical entreposé dans une banque de sang ombilical à les lui signaler.

