Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) a considérablement amélioré l'accessibilité financière et l'accès aux soins dentaires pour des millions de Canadiennes et de Canadiens dans tout le pays.

Nous nous engageons à veiller à ce que les programmes publics, tels que le RCSD, soient administrés avec intégrité, conformément aux critères d'admissibilité et dans le respect d'une gestion responsable des fonds publics.

Une erreur a récemment été découverte concernant la manière dont le revenu a été calculé pour certains demandeurs, au moment où leur admissibilité au RCSD était évaluée. Une correction a déjà été apportée au système afin de corriger cette erreur.

En conséquence, environ 1 % des membres actifs (environ 70 000) ont été jugés inadmissibles au RCSD ou ont été évalués à un niveau de quote-part incorrect. Au 3 octobre, environ 28 000 de ces membres avaient reçu des soins dentaires. À compter du 17 octobre, le gouvernement du Canada a commencé à informer les personnes concernées des changements affectant leur couverture actuelle au titre du RCSD, qui entreront en vigueur le 24 octobre 2025.

Les personnes concernées n'auront pas besoin de rembourser la différence de quote-part ni les montants pris en charge par le RCSD pour les soins dentaires reçus avant le 24 octobre 2025.

Les membres du RCSD qui n'ont pas encore de compte Mon dossier Service Canada (MDSC) sont encouragés à en créer un afin de recevoir les communications importantes relatives à leur couverture par le RCSD. Ils peuvent également appeler la ligne du RCSD de Service Canada au 1-833-537-4342 ou se rendre dans un centre Service Canada.

Comme l'admissibilité des Canadiennes et des Canadiens au RCSD peut changer au cours d'une période de prestations, il est important que les membres du RCSD et les fournisseurs de soins buccodentaires vérifient la couverture du Régime à chaque visite et avant de fournir et de facturer des services ou des traitements.

Plus de 5,5 millions de Canadiennes et de Canadiens sont actuellement couverts par le RCSD, tandis que plus de 3 millions ont déjà reçu des soins, ce qui leur a permis d'économiser en moyenne 800 dollars par an.

