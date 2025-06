OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - Après 18 mois de négociations difficiles avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), Postes Canada cherche à trouver une solution rapide et équitable pour rétablir la stabilité du système postal tout en veillant à ce que le personnel ait son mot à dire dans le processus en lui permettant de voter.

La proposition du syndicat de soumettre la question à l'arbitrage exécutoire irait à l'encontre du but cherché.

L'arbitrage serait compliqué et long; celui-ci durerait probablement plus d'un an. Il prolongerait l'incertitude vécue au cours des 18 derniers mois et aggraverait davantage les difficultés financières importantes de l'entreprise.

L'arbitrage continuerait aussi de laisser le personnel sans convention et le priverait de son droit de vote sur une nouvelle convention collective.

C'est du reste pour ces raisons et d'autres que le STTP a par le passé rejeté fermement l'arbitrage exécutoire.

Dans un bulletin du 30 octobre 2024 à l'intention des membres, la présidente du STTP, Jan Simpson, a écrit : « … il est évident que Postes Canada cherche à soumettre bon nombre de questions à l'arbitrage exécutoire. Une telle démarche retardera la finalisation de conventions collectives complètes et fera en sorte que les fonds seront redirigés vers les avocats et les arbitres plutôt que d'être investis pour améliorer vos conditions de travail. »

La Commission sur les relations de travail a conclu ce qui suit : « Postes Canada est confrontée à une crise existentielle : elle est insolvable ou en faillite. Sans changements réfléchis, mesurés, échelonnés, mais immédiats, sa situation financière continuera à se détériorer. »

La voie à suivre est une résolution rapide des négociations pour commencer à s'attaquer à ces défis sans tarder, tout en respectant le rôle important que notre personnel joue en lui permettant de voter sur notre avenir.

Par conséquent, Postes Canada rejette la proposition du syndicat et attend une décision de la ministre de l'Emploi et des Familles quant à sa demande de la tenue d'un scrutin, administré par le Conseil canadien des relations industrielles, auprès du personnel sur les offres finales.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]