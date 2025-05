Le Club Carousel, premier bar gai de Calgary , qui a établi une politique novatrice d'accès réservé aux membres et créé un espace de rassemblement exempt de harcèlement pour la communauté (article de magazine; vidéo);

Truxx, un bar populaire du quartier gai de Montréal, où une descente de police survenue en 1977 et les manifestations qui ont suivi ont mené à l'adoption d'une loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et interdisant la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle (article de magazine; vidéo);

La plage de Hanlan's Point à Toronto, qui a accueilli le Gay Day Picnic de 1971, le premier grand rassemblement de personnes queers au Canada et l'un des premiers exemples de ce qu'on appelle aujourd'hui la Fierté (article de magazine; vidéo);

Le 3e rassemblement des Autochtones gais et lesbiennes d'Amérique du Nord, en 1990, près de Beausejour, au Manitoba, qui a vu naître le concept de bispiritualité (article de magazine; vidéo).

Chaque timbre met en lumière un moment et un lieu marquants, leur importance à l'époque et aujourd'hui, et leur rôle dans la lutte pour la liberté et l'égalité.

Pour en savoir plus sur l'importance historique de chaque endroit et regarder nos vidéos, consultez notre magazine en ligne.

À propos de l'émission

Les illustrations des timbres Lieux de la Fierté dépeignent chacune un tournant marquant dans l'histoire du mouvement pour les droits de la communauté 2ELGBTQIA+ au Canada.

L'émission a été conçue par Kelly Small de Intents & Purposes Inc., illustrée par Tim Singleton et imprimée par Colour Innovations. Elle comprend un carnet de huit timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et quatre plis Premier Jour officiels.

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans certains comptoirs postaux partout au pays à partir du 30 mai.

