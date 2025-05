Le Courrier transactionnel profite d'envois ponctuels d'élections provinciales et le secteur Colis subit les effets prolongés de la grève.

OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 41 millions de dollars au premier trimestre de 2025, alors que les résultats du secteur Colis ont considérablement chuté et que les secteurs Courrier transactionnel et Marketing direct ont repris de la vigueur.

La perte avant impôt de 41 millions de dollars du secteur au premier trimestre représente une amélioration de 35 millions de dollars par rapport à la perte avant impôt de 76 millions de dollars enregistrée au premier trimestre de l'exercice précédent. Les revenus de Postes Canada ont augmenté de 42 millions de dollars, soit 4 %¹, au premier trimestre par rapport à la même période en 2024.

Bien que les résultats se soient temporairement améliorés au premier trimestre, Postes Canada demeure confrontée à des défis importants. L'entreprise a récemment déclaré une perte avant impôt de 841 millions de dollars en 2024, soit la septième année consécutive pour laquelle la Société enregistre des pertes. De 2018 à 2024, la Société a perdu plus de 3,8 milliards de dollars avant impôt.

Au premier trimestre de 2025, les répercussions de l'arrêt de travail de 2024 ont continué de peser lourd sur les volumes et les revenus du secteur Colis, car de nombreux clients qui s'étaient tournés vers d'autres transporteurs pour leurs envois ne sont pas encore revenus vers Postes Canada, ce qui devrait avoir une incidence financière pendant une bonne partie de 2025 et au-delà. Postes Canada n'avait toujours pas signé de nouvelles conventions collectives avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) au premier trimestre, ce qui a prolongé l'incertitude pour la clientèle.

Bien que l'érosion des volumes de lettres se poursuive de façon générale, le secteur Courrier transactionnel a profité des envois électoraux du premier trimestre, de même que d'une hausse de volume ponctuelle qui a suivi la grève à la fin de 2024. Les augmentations réglementées des tarifs d'affranchissement en 2024 et 2025 ont également contribué positivement aux résultats. Le secteur Marketing direct a enregistré une hausse des ventes, en partie en raison d'une recrudescence des affaires après l'interruption de travail.

On note une baisse de 68 millions de dollars, soit 0,5 %, au chapitre des charges d'exploitation au premier trimestre comparativement à la même période un an plus tôt. La baisse des volumes de colis a entraîné une baisse des coûts de transport et des investissements autres qu'en capital, car l'entreprise a continué de redéfinir ses priorités en matière d'investissement.

Pour s'assurer que l'entreprise demeure solvable et poursuit ses activités, le gouvernement du Canada a annoncé au début de 2025 qu'il mettrait à la disposition de Postes Canada jusqu'à 1,034 milliard de dollars en financement remboursable au cours de l'exercice financier du gouvernement se terminant le 31 mars 2026. Bien que le financement remboursable assure la continuité des services postaux et la stabilité en ce qui concerne la rémunération et les avantages sociaux du personnel, il ne résoudra pas les problèmes structurels de Postes Canada.

Colis

Au premier trimestre de 2025, les revenus du secteur d'activité Colis ont baissé de 194 millions de dollars, ou 22,9 %, et les volumes ont diminué de 18 millions d'articles, ou 25,8 %, par rapport à la période correspondante de 2024. La grève de la fin de 2024 a continué de plomber le secteur d'activité, puisque l'arrêt des opérations a entraîné un transfert des volumes de colis vers les services flexibles et à faible coût d'autres fournisseurs. Récupérer des volumes absorbés par des entreprises qui proposent des offres et des tarifs concurrentiels représente un défi. Ainsi, une partie importante de la clientèle n'est pas encore revenue vers Postes Canada. Au premier trimestre, la grève et l'incertitude liée aux négociations de 2024 ont continué d'avoir une incidence sur tous les canaux (envois intérieurs, d'arrivée et de départ).

Courrier transactionnel

Au premier trimestre, les revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel ont connu une hausse de 223 millions de dollars, ou 36,7 %, alors que les volumes ont augmenté de 42 millions d'articles, ou 8,6 %, par rapport à la même période l'année précédente. Bien que le secteur d'activité continue de connaître un déclin à long terme, il a profité des envois électoraux du premier trimestre, ainsi que d'une hausse de volume ponctuelle qui a suivi la grève à la fin de 2024. Les augmentations réglementées des tarifs d'affranchissement de mai 2024 et de janvier 2025 ont également contribué à améliorer les revenus du secteur d'activité.

Marketing direct

Au premier trimestre, les revenus du secteur d'activité Marketing direct ont augmenté de 11 millions de dollars, soit 5,8 %, et les volumes se sont accrus de 69 millions d'articles, soit 8,3 %, par rapport à la même période l'année précédente. Le volume élevé des ventes du service Courrier de quartier de Postes CanadaMC a eu une incidence positive sur les résultats, de même qu'une reprise générale des affaires après l'arrêt temporaire des opérations dû à la grève en 2024.

Groupe d'entreprises de Postes Canada²

Le 31 janvier 2025, Les Investissements Purolator Ltée a acquis la totalité des actions de la société de services de commerce international Livingston International, qui se spécialise dans le courtage en douane, le transport de fret international et la consultation commerciale. Cette acquisition appuie la stratégie de Purolator visant à accroître ses capacités à l'étranger, à améliorer sa compétitivité et à se positionner comme chef de file canadien sur les marchés du fret, des colis et de la logistique au pays et à l'étranger.

Les résultats de Livingston ont été consolidés à partir de la date d'acquisition et ont une incidence sur les comparaisons d'une année à l'autre pour le Groupe d'entreprises et le secteur Purolator.

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 102 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à une perte avant impôt de 106 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. La perte enregistrée par le secteur Postes Canada a pesé sur les résultats du Groupe d'entreprises. Purolator a enregistré un résultat avant impôt de 19 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à 39 millions de dollars pour la période correspondante de 2024.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.

1. Tous les pourcentages sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près; ils sont également rajustés en fonction des différences entre les périodes de comparaison en ce qui concerne les jours ouvrables et les jours payés. Par rapport à la période correspondante de 2024, le premier trimestre de 2025 comptait un jour ouvrable de moins et deux journées payées de moins, tant pour le secteur Postes Canada que pour le Groupe d'entreprises. Des jours ouvrables de moins ont pour effet de réduire les revenus et les volumes, tandis que moins de journées payées diminuent les charges. 2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base Postes Canada et de sa filiale en propriété non exclusive, Les Investissements Purolator Ltée.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]