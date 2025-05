OTTAWA, ON, le 30 mai 2025 /CNW/ - Postes Canada a écrit à la ministre de l'Emploi et des Familles pour lui demander d'exercer son pouvoir en vertu de l'article 108.1 du Code canadien du travail et d'ordonner la tenue d'un scrutin, administré par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), sur les offres finales soumises par Postes Canada au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) le 28 mai 2025.

Postes Canada et le STTP sont en négociations collectives pour les unités urbaine et des Factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) depuis novembre 2023. Malgré des mois de conciliation et de médiation, les parties demeurent incapables de conclure de nouvelles ententes à la table de négociation. Les parties ont tenté différentes méthodes de négociation, traditionnelles et novatrices, et ont essayé de résoudre certains enjeux au moyen d'un processus intégré élaboré entre les parties afin d'encourager des discussions plus ouvertes à la table. Malheureusement, malgré tous ces efforts et l'achèvement des travaux de la Commission d'enquête sur les relations de travail avec la publication de son rapport final en mai, les parties demeurent dans une impasse.

La voie à suivre

Postes Canada est d'accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle « la meilleure convention collective possible […] est celle que les parties elles-mêmes ont élaborée plutôt qu'une convention imposée par une tierce partie par le biais d'un arbitrage de différends ». Cependant, compte tenu de l'ampleur de l'impasse et de la position de négociation du STTP, la conclusion d'ententes de principe par les moyens habituels est impossible.

Après plus de 18 mois de négociations collectives, nous croyons que le meilleur espoir de conclure des conventions collectives librement négociées est un scrutin auprès des employées et employés, administré par le CCRI en vertu de l'article 108.1 du Code canadien du travail. Dans ces circonstances, les membres du personnel dans chaque unité de négociation auraient l'occasion d'exprimer leur décision en votant sur les offres finales de Postes Canada.

Des effets négatifs de grande ampleur qui perdurent

L'impasse et les activités de grève du STTP ont des conséquences importantes pour le pays, la Société et notre personnel. Les effets négatifs de la grève de 32 jours à la fin de 2024 sur les petites entreprises, les organismes de bienfaisance et les communautés rurales et éloignées sont bien connus. Pour sa part, la Société estime que l'arrêt de travail s'est traduit par un déficit net de 208 millions de dollars sur la perte de 841 millions de dollars avant impôt de Postes Canada en 2024. Les activités de l'entreprise ont continué de ralentir considérablement depuis que le STTP a relancé un mouvement de grève en mai 2025, et notre secteur des colis a déjà connu une baisse des deux tiers de ses volumes par rapport à la même période l'année dernière.

Le besoin de changement dans l'économie d'aujourd'hui

Dans ses conclusions, le rapport de la Commission déclare ce qui suit : « Postes Canada est confrontée à une crise existentielle : elle est insolvable ou en faillite. Sans changements réfléchis, mesurés, échelonnés, mais immédiats, sa situation financière continuera à se détériorer. »

Les sept recommandations contenues dans le rapport final de la Commission tracent la voie vers une solution négociée qui permettrait à Postes Canada de mieux répondre aux besoins de la population et des entreprises canadiennes dans l'économie d'aujourd'hui, et l'aiderait à assurer sa viabilité financière tout en maintenant de bons emplois. Les offres finales de Postes Canada reflètent entièrement ces recommandations. Nous avons également fait des concessions importantes dans le but de conclure de nouvelles conventions collectives.

Toutefois, la position de négociation du STTP demeure tout à fait contraire aux conclusions et aux recommandations de la Commission. De plus, le STTP a récemment retiré son entente de principe sur certains enjeux importants, conclue plus tôt cette année.

Le processus pour un scrutin

Voici donc où nous en sommes : Postes Canada a demandé à la ministre de l'Emploi et des Familles d'exercer son pouvoir en vertu de l'article 108.1 du Code canadien du travail et d'ordonner la tenue d'un scrutin, administré par le CCRI, sur les offres finales soumises par Postes Canada au STTP le 28 mai 2025. Par conséquent, nous n'avons rien d'autre à communiquer au sujet d'un vote potentiel, sinon le fait que nous respecterons la décision de la ministre.

Les offres finales de Postes Canada

Les détails des offres finales de Postes Canada pour les unités de négociation urbaine et des FFRS sont accessibles à l'adresse postescanada.ca/offres.

