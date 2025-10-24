DÉCLARATION DE MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - La fin des négociations avec les États-Unis est une très mauvaise nouvelle pour nos manufacturiers. De nombreuses entreprises subissent déjà les effets de tarifs douaniers pouvant atteindre 50 %.

Elles ne peuvent pas attendre la renégociation de l'ACÉUM : il faut leur donner de l'air dès maintenant. Sans soutien rapide, les conséquences pourraient être irréversibles pour le secteur manufacturier et pour nos régions.

Dans ce contexte, les gouvernements à Ottawa et à Québec doivent adapter leurs programmes d'aide pour intervenir de façon plus agile et significative. Ils doivent aussi améliorer l'environnement d'affaires en réglant des enjeux concrets comme le traitement des travailleurs étrangers temporaires et l'accès aux contrats publics.

Il est urgent d'agir pour soutenir les entrepreneurs et les milliers de travailleurs touchés.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

