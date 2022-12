LONGUEUIL, QC, le 11 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Déclaration de la présidente de l'Agence spatiale canadienne Lisa Campbell après le retour sans encombre aujourd'hui de la capsule Orion de la NASA au terme d'une mission lunaire de 25 jours et demi.

« Félicitations à la NASA et à l'ESA pour le succès de la mission Artemis I! Ce vol d'essai sans équipage de 25 jours et demi de la capsule Orion et de son module de service européen, envoyés en orbite lunaire avec le lanceur SLS, est le résultat de nombreuses années de dur labeur d'une équipe dévouée dont les efforts ont permis d'ouvrir ce nouveau chapitre de l'histoire de l'exploration spatiale habitée.

Nous venons d'assister à la première d'une série de missions visant à s'établir durablement en orbite lunaire et sur Lune. En permettant de démontrer l'efficacité d'Orion et du lanceur SLS, la mission Artemis I a jeté les bases des futures activités d'exploration habitée de l'espace lointain. Ces systèmes soutiendront les missions spatiales de longue durée et ouvriront la voie à une présence permanente d'explorateurs sur la Lune et, un jour, à l'envoi de missions habitées sur Mars. Cette nouvelle ère de collaboration internationale dans le domaine de l'exploration spatiale favorisera de grandes avancées scientifiques et technologiques pour le bien de l'humanité, et incitera une nouvelle génération à s'intéresser aux sciences et à faire des découvertes.

En 2024, le Canada passera à l'histoire : un astronaute de l'Agence spatiale canadienne ira en orbite autour de la Lune dans le cadre d'Artemis II, la première mission habitée du programme Artemis. En fournissant le Canadarm3 à la station spatiale lunaire Gateway, le Canada s'est assuré non seulement de la présence d'un astronaute de l'ASC à bord de deux missions en orbite lunaire, mais aussi de nombreuses possibilités pour des Canadiens de mener des activités scientifiques, commerciales et de démonstration de technologies de pointe en orbite lunaire ou sur la Lune. Notre contribution au domaine spatial est plus dynamique que jamais : les Canadiens de tous âges et de tous horizons ont hâte de suivre l'évolution de cette extraordinaire aventure. »

