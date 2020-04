Déclaration de la vice-première ministre à l'occasion de la ratification du nouvel ALENA par le Canada

OTTAWA, le 3 avril 2020 /CNW/ - La vice-première ministre, Chrystia Freeland, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la ratification du nouvel ALENA par le Canada :

« Le Canada a maintenant informé les États-Unis et le Mexique que nous avons achevé notre processus de ratification national du nouvel ALENA. Il s'agit d'une importante étape en vue de mettre en œuvre cet accord commercial essentiel.

« Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique afin de déterminer une "date d'entrée" en vigueur qui conviendra à toutes les parties. Nous voulons nous assurer que le nouvel ALENA favorisera une reprise économique vigoureuse quand nous aurons combattu la pandémie de la COVID-19 - ce que nous réussirons à faire.

« Le nouvel ALENA est bon pour les Canadiens, dans toutes les régions et dans tous les secteurs de notre économie. Il est profitable pour les travailleurs, les familles, les entrepreneurs et les entreprises. Il favorisera la prospérité des communautés d'un bout à l'autre de notre pays.

« Tout au long des négociations, nous avons consulté les provinces et territoires. Nous avons discuté avec des Canadiens de toutes les sphères d'activité, y compris les syndicats, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes et la société civile en général afin de conclure l'accord le plus avantageux possible pour tout le Canada. Cette étape me donne espoir que le nouvel ALENA entrera en vigueur plus tard cette année. »

