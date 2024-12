12 h 00

La vice-première ministre fera une annonce sur la croissance économique en prévision de l'Énoncé économique de l'automne 2024. Elle sera accompagnée de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks. Un point de presse suivra.