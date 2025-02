OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - À la suite de l'annonce faite aujourd'hui d'une entente conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba, la présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, et la présidente sortante, Dre Amanda Black, ont fait la déclaration suivante:

« La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est heureuse de voir finalisée la première entente conclue entre le gouvernement fédéral et une province ou un territoire.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est heureuse de voir finalisée la première entente conclue entre le gouvernement fédéral et une province ou un territoire. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Grâce à cet accord, les Manitobains seront les premiers citoyens du Canada à avoir accès à des contraceptifs sur ordonnance gratuits dans le cadre du programme fédéral d'assurance-médicaments.

De plus, la SOGC se réjouit de voir le Manitoba annoncer qu'il offrira également une couverture publique gratuite pour les traitements hormonaux substitutifs.

Pour les femmes de ce pays, il s'agit d'un changement de génération à travers le Canada en termes d'accès et d'avenir des soins de santé pour les femmes en général. L'accès à la contraception n'est pas seulement une question de droits reproductifs, mais aussi un aspect fondamental de la santé publique et de l'équité.

La contraception permet aux femmes de planifier leur vie, leur famille et leur grossesse. Elles ont plus de chances de terminer leurs études, de participer plus pleinement à la vie active, de jouir d'une plus grande stabilité économique et de vivre des grossesses saines lorsqu'elles choisissent d'avoir des enfants. En d'autres termes, l'accès aux contraceptifs aide les femmes à prendre leur avenir en main.

En tant que porte-parole nationale de la santé des femmes, la SOGC plaide depuis en faveur du libre accès à la contraception. Nous sommes encouragés par l'annonce d'aujourd'hui et nous exhortons toutes les provinces et tous les territoires à collaborer rapidement avec le gouvernement fédéral afin de mettre en place leurs propres accords respectifs avant les élections générales fédérales.

En finalisant ces accords, le Canada, en tant que nation, indique clairement aux femmes que les droits en matière de santé sexuelle et reproductive ne sont pas négociables. Le Canada a un rôle de leader à jouer, tant au niveau national qu'à l'étranger, en servant de phare pour les droits sexuels et reproductifs des femmes.

Lorsque le gouvernement fédéral a signé un protocole d'entente avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, la SOGC s'en est réjouie. Nous le faisons à nouveau aujourd'hui avec la signature de ce premier accord ».

SOURCE The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

Demandes des médias : Kelsey MacDonald, Directrice des communications et des affaires publiques, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, [email protected], 613-730-4192 x 228