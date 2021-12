OTTAWA, ON, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui par suite de l'évolution de la situation en matière de santé publique et de l'émergence du variant Omicron de la COVID-19 :

Aujourd'hui, Santé Canada a mis à jour ses directives en matière de santé au travail pour la fonction publique afin de tenir compte de l'évolution des mesures de santé publique liées au variant Omicron de la COVID-19. Selon ces nouvelles directives, les ministères et les organismes doivent suspendre toute augmentation prévue de l'occupation de leurs locaux, revoir les niveaux d'occupation actuels et considérer d'avoir un recours accru au travail à distance, au besoin.

Les directives recommandent également à tous les employés de l'administration publique centrale de recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 quand ils seront admissibles, de porter des masques à l'intérieur dans tous les espaces partagés et d'éviter les voyages internationaux non essentiels. Il est également demandé aux employés d'éviter de participer à tout grand rassemblement discrétionnaire, comme les conférences et les activités de formation.

Je tiens à remercier les nombreux fonctionnaires, dans diverses fonctions, qui continuent de travailler sur place et à distance pour servir les Canadiens. Comme c'est le cas depuis le début de la pandémie, les fonctionnaires fédéraux peuvent avoir l'assurance que toutes les mesures continuent d'être prises pour veiller à leur santé et à leur sécurité au travail. Nous savons que le fait d'avoir une main-d'œuvre vaccinée signifie que non seulement les lieux de travail sont plus sûrs, mais aussi les collectivités au sein desquelles les fonctionnaires vivent et travaillent.

Je m'attends à ce que les organisations continuent de s'assurer que leurs plans s'alignent sur le contexte actuel de la santé publique, en tenant compte de leurs besoins opérationnels et de leurs obligations, notamment celle d'assurer l'accès à l'information aux Canadiens et de fournir les services gouvernementaux dans les deux langues officielles.

En tant que chefs de leur organisation, les administrateurs généraux sont responsables de la sécurité et du bien-être de leurs employés. Le gouvernement du Canada demeure fermement engagé à soutenir les fonctionnaires et leur santé mentale. J'aimerais rappeler aux employés et aux gestionnaires qu'ils ont accès à une vaste gamme de services et de soutiens, notamment le Programme d'aide aux employés, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En tant que plus grand employeur du pays, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires, les intervenants et les collectivités, alors que nous poursuivons nos activités dans un environnement qui évolue rapidement.

Pour les dernières mises à jour, veuillez consulter : Renseignements à l'intention des employés du gouvernement du Canada : maladie à coronavirus (COVID-19) - Canada.ca.

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

