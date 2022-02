OTTAWA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui au sujet de l'évolution de la situation en matière de santé publique :

Aujourd'hui, le Programme de santé au travail de la fonction publique (PSTFP) de Santé Canada a mis à jour ses directives de santé au travail pour la fonction publique fédérale, reconnaissant l'évolution des mesures de santé publique liées à la pandémie de COVID-19. Les ministères et organismes peuvent maintenant reprendre leur planification en vue d'augmenter progressivement l'occupation des immeubles, tout en continuant à respecter l'utilisation appropriée des pratiques préventives en milieu de travail. Je m'attends à ce que les organisations continuent de faire preuve d'agilité et de souplesse, le cas échéant, dans leur planification afin de s'adapter à l'évolution du contexte de la santé publique.

La mise à jour du PSTFP fournit également des informations supplémentaires sur l'utilisation de masques dans les espaces communs intérieurs et extérieurs, ainsi que des informations actualisées concernant le retour des employés sur leur lieu de travail après une infection ou une exposition à la COVID-19.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada continue d'appuyer les administrateurs généraux dans leur transition vers des modèles de travail hybrides dans la mesure où cela est approprié et réalisable sur le plan opérationnel. Les responsables ministériels fournissent des conseils et des pratiques exemplaires afin de promouvoir une approche cohérente tout en respectant les différentes réalités opérationnelles des organisations fédérales. Il n'y a pas d'approche unique. Les administrateurs généraux continueront de perfectionner leurs plans, en s'inspirant de leurs expériences des deux dernières années et des directives de santé publique.

En tant que plus important employeur du pays, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires, les intervenants et les communautés locales afin de poursuivre les efforts d'adaptation à un environnement qui évolue rapidement.

Nous traversons une période difficile, qui met à l'épreuve la résilience des individus et des institutions. Je suis fière de la fonction publique, qui continue d'être un modèle de professionnalisme ici et à l'étranger. Je tiens à remercier les fonctionnaires qui continuent de faire preuve de souplesse et de dévouement pour fournir l'information, les programmes et les services sur lesquels les Canadiens comptent.

Je vous encourage à prendre soin de vous-mêmes et les uns des autres, et j'aimerais vous rappeler la vaste gamme de services et de soutien disponibles, y compris le Programme d'aide aux employés.

Pour les dernières mises à jour, veuillez consulter la page : Renseignements à l'intention des employés du gouvernement du Canada : maladie à coronavirus (COVID-19) - Canada.ca.

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

