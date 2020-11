OTTAWA, ON, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Nous en sommes à un point de bascule. Le nombre quotidien de cas de COVID-19 au Canada dépasse ce que nous avons connu au printemps. Dans bon nombre de régions, le système de santé est près d'atteindre sa capacité, s'il ne l'a pas déjà atteinte, et les travailleurs de première ligne doivent encore se dépasser pour sauver des vies - 246 jours après le début de la pandémie.

Les médecins du Canada sonnent l'alarme : nous faisons face à une crise.

Les mesures prises pour limiter la propagation du virus ne suffisent pas. La santé de l'économie ne devrait pas primer sur celle des Canadiens. Ce sont notre système de santé et tous ceux qui y travaillent qui écopent actuellement de cette stratégie.

Au cours de la dernière semaine, le Canada a enregistré 4 000 nouveaux cas de COVID-19 et 50 décès par jour en moyenne.

Nous demandons à nos dirigeants de faire preuve de volonté politique alors que nous poursuivons la lutte contre la COVID-19. Les directives des experts de la santé publique constituent le seul moyen de nous sortir de cette crise. Il n'y a qu'une seule solution valable : se fier aux données probantes et laisser les meilleures recommandations en santé publique éclairer notre voie.

Face à la montée du nombre de cas cette semaine, les médecins de l'Alberta ont demandé à leur gouvernement d'agir rapidement en imposant un confinement d'urgence immédiat d'une durée de deux semaines. Des centaines de médecins de la Saskatchewan ont écrit au gouvernement pour lui signaler que les unités de soins intensifs débordent, et faire valoir que l'on est en train de perdre la bataille contre la COVID-19. Les médecins du Manitoba et de l'Ontario continuent d'exercer des pressions sur leurs gouvernements pour que des restrictions plus sévères soient imposées.

Malheureusement, les mesures à prendre pour faire baisser le nombre de cas de COVID-19 sont difficiles, mais elles sont nécessaires.

Au printemps dernier, nous avons demandé à toute la population canadienne de respecter les mesures de santé publique. Nous étions tous dans le même bateau. Nous devons revenir vers cette attitude. Les médecins canadiens font tout leur possible dans cette crise, et nous devons exiger que nos dirigeants politiques fassent de même - en accordant la priorité à la santé.

Dre Ann Collins

Présidente, Association médicale canadienne

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations avec les médias de l'AMC, mailto:[email protected]@amc.ca, 613 807-0457