Déclaration de la présidente de l'AMC au sujet du rapport Turpel-Lafond

OTTAWA, ON, le 30 nov. 2020 /CNW/ - La publication aujourd'hui du rapport Turpel-Lafond nous rappelle une fois de plus qu'il est grand temps de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de santé du Canada.

Les conclusions du rapport font état d'une absence généralisée de sécurité culturelle et de milliers d'exemples de racisme vécu par des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans l'ensemble du système de soins de santé de la Colombie-Britannique. Ces situations sont inexcusables et soulignent l'urgence et l'importance de prendre des mesures pour lutter directement contre le racisme dans le secteur de la santé.

À l'Association médicale canadienne (AMC), nous reconnaissons qu'il existe un racisme systémique et que le colonialisme a influencé les expériences des peuples autochtones dans le système de santé du Canada, et continue de le faire. Cependant, puisque ce sont des personnes qui ont conçu et maintenu les systèmes, nous pouvons donc modifier et améliorer ces derniers.

Je tiens à remercier les personnes qui ont contribué à la recherche d'avoir eu la force et le courage de raconter leurs expériences, et je tiens à remercier Mary Ellen Turpel-Lafond d'avoir entrepris cet important travail pour amorcer les changements nécessaires.

Nous savons que le chemin à parcourir ne sera pas facile, mais l'AMC est déterminée à écouter, à apprendre et à offrir son humble et respectueuse contribution.

Ann Collins, M.D., présidente de l'AMC

À propos de l'AMC

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Elle travaille avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Elle préconise des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour organiser une entrevue ou obtenir un supplément d'information : Relations avec les médias de l'AMC, mailto:[email protected]@amc.ca, 613 807-0457