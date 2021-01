OTTAWA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'intimidation inacceptable de responsables de la santé publique au Canada doit cesser immédiatement.

Depuis le début de la pandémie, ce phénomène inquiétant prend de l'ampleur. Ce qui a commencé comme du harcèlement en ligne s'est transformé en menaces et en intimidation en personne. Il y a eu des manifestations à la résidence privée du médecin-hygiéniste en chef de la Saskatchewan et à celle du directeur national de santé publique du Québec.

Nous devons dénoncer ce type d'intimidation, qu'elle soit faite en ligne ou en personne, et nous pressons les responsables de la surveillance des plateformes de médias sociaux et les organismes d'application de la loi de mettre un terme à ce comportement extrêmement alarmant. Les manifestations pacifiques sont un élément important de notre démocratie, mais ces récents événements dépassent une ligne cruciale entre la libre expression et l'intimidation délibérée.

Les responsables de la santé publique et les travailleurs de la santé du Canada travaillent sans relâche - dans des conditions stressantes et dangereuses - depuis le début de la pandémie afin d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Ils ne méritent rien de moins que notre pleine reconnaissance et notre plus grand respect.

Ces actes d'agression inquiétants ne seront pas tolérés.

Dre Ann Collins

Présidente de l'AMC

