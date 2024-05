Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

QUÉBEC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Hébergement pour personnes handicapées

« Les histoires d'horreur qui nous sont rapportées dans La Presse, photos à l'appui, sont à glacer le sang.

Tout le monde a le droit de vivre dans la dignité, peu importe son état mental ou physique, en particulier dans une société riche et moderne comme le Québec. Ce que nous lisons ce matin est inadmissible.

Que fait le gouvernement de la CAQ pour protéger ces personnes vulnérables? Le ministre responsable des Services sociaux ne peut plus se contenter de belles paroles et enfin prendre action et mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous, sans exception. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme et députée de D'Arcy-McGee

