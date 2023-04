Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Des Maisons des aînés vides

« Les informations qui nous arrivent régulièrement concernant les Maisons des aînés qui sont vides, qui n'opèrent pas à pleine capacité ou qui ne lèvent tout simplement pas de terre sont très préoccupantes.

Encore une fois, la CAQ nous démontre son incapacité à livrer des projets, à remplir ses engagements. Il y a longtemps que nous avions tiré la sonnette d'alarme au sujet des Maisons des aînés. C'était prévisible.

Au lieu d'engloutir des millions de dollars dans des projets qui ne livrent pas les services, on aurait dû prioriser les soins à domicile et la rénovation de nos CHSLD existants.

Aux coûts exorbitants de ces résidences de luxe, s'ajoute un coût humain important. En plus d'abandonner quelques 4200 aînés qui sont en attente d'une place, les délais de livraison augmentent la pression sur les proches aidants qui doivent compenser. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

