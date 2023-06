Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

BROSSARD, QC, le 20 juin 2023 /CNW/ - 'itinérance de femmes aînées en perte d'autonomie

« Quelle société le Québec est-il en train de devenir? Des femmes aînées en perte d'autonomie viennent grossir les rangs des personnes itinérantes en raison, notamment, de la crise du logement dont le gouvernement caquiste ne saisit pas l'ampleur puisqu'il n'a pas livré de résultats concrets pour l'atténuer. En raison aussi de l'incapacité manifeste de ce gouvernement d'agir pour mettre un frein aux fermetures et aux conversions de résidences privées pour aînés (RPA) qui se multiplient à un rythme effarant (121 en 2022-2023) et qui obligent les aînés à se relocaliser, la plupart du temps sans avoir la force et l'énergie pour ce faire, et bien souvent sans avoir les moyens financiers nécessaires en cette période de manque criant de logement abordables.

De plus, les listes d'attente pour recevoir des services d'aide ou de soutien à domicile ne permettent pas aux aînés de rester à domicile le plus longtemps possible.

La liste d'attente pour une place en CHSLD a même augmenté récemment malgré l'ouverture, ou plutôt la semi-ouverture de maisons des aînés. Aujourd'hui, ce sont 4 192 personnes dont l'état de santé nécessite une place en CHSLD qui attendent leur place. Et le délai moyen d'attente est de 309 jours!

Le problème avec la décision du gouvernement de prioriser la construction de maisons des aînés dont le coût par chambre peut atteindre entre 800 000 $ et 1,2 million de dollars, c'est que certains CHSLD sont devenus de plus en plus vétustes, d'une part, et qu'une fois construites, ces maisons des aînés ne peuvent être occupées au complet faute de personnel, d'autre part.

Comment peut-on accepter que des femmes aînées soient réduites à l'itinérance? C'est indigne d'une société soi-disant avancée comme le Québec.

Il est urgent de se pencher sur cet enjeu et d'apporter des solutions tangibles pour assurer la sécurité des personnes aînées et leur permettre de vivre dignement. »

-Linda Caron, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile et députée de La Pinière

