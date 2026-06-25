Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - La députée de La Pinière, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, s'inquiète vivement du nivellement par le bas souhaité par Santé Québec et le gouvernement de la CAQ dans leur nouveau projet de règlement pour les résidences privées pour aînés (RPA).

En tirant un trait sur la formation obligatoire de 180 heures pour les préposés, le gouvernement baisse les bras et abandonne des dizaines de milliers d'aînés semi-autonomes et non autonomes qui résident en RPA et qui ont besoin, pour leur santé, leur confort et leur dignité, des services normalement assurés par ces préposés.

La raison donnée par Santé Québec de ne plus exiger cette formation, soit le manque de disponibilité d'enseignants pour partir des cohortes, dénote un laisser-faire et un abandon complet des aînés.

Peut-on pour une fois se doter d'un objectif national, comme prendre soin des aînés qui en ont besoin, et se donner les moyens d'atteindre l'objectif en trouvant des solutions avec les partenaires qui sont sur le terrain au quotidien et ceux qui sont en périphérie?

Santé Québec laisse tomber la serviette parce que les centres de services scolaires manquent d'enseignants pour partir des cohortes? Serait-ce possible d'identifier les causes de cet obstacle, de les régler en concertation avec le milieu et de continuer de former adéquatement les préposés nécessaires? On ne peut pas décemment se permettre d'abandonner tous ces aînés, bâtisseurs et bâtisseuses du Québec.

Aucun intervenant du milieu demande que la formation obligatoire de 180 heures soit annulée, optimisée peut-être, mais jamais réduite à 14 heures. Et on ne peut pas dire que Santé Québec et la CAQ n'agissent pas en toute connaissance de cause lorsqu'ils demandent aux RPA de doubler la couverture de leur assurance responsabilité civile. Ils sont bien conscients des problèmes, des risques et des souffrances susceptibles de se produire dans des RPA dotées de préposés non formés.

« J'ose espérer que le conseil des ministres n'approuvera pas un tel règlement, que le gouvernement pensera à tous celles et ceux qui ont bâti le Québec, qui ont tous droit de vieillir dans la dignité. Il faut retourner à la planche à dessin. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]