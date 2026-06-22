Fiasco du recyclage du verre : Virginie Dufour dénonce que la CAQ finance une filière pour ensuite la fragiliser avec une réforme incohérente

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - La députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Virginie Dufour, critique la gestion du gouvernement caquiste dans le dossier du recyclage du verre. Alors que l'État québécois a investi des millions pour développer une filière locale, l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB - Consignaction) s'apprête à construire un monopole qui risque de rendre ces investissements initiaux totalement inutiles.

Pour l'opposition officielle, cette situation frise l'aberration. D'un côté, Recyc-Québec a financé à même les fonds publics la modernisation d'entreprises existantes, telles que le Groupe Bellemare et 2M Ressources. De l'autre, l'AQRCB souhaite maintenant construire sa propre usine à Sorel, qui s'accaparera 81 % du volume de verre anticipé. Cette décision viendra concurrencer déloyalement les entreprises existantes en les privant d'une part majeure de leur approvisionnement.

Le conflit d'intérêts et l'incohérence de l'État sont flagrants, un risque qui avait d'ailleurs été soulevé par la firme KPMG dès 2022. En mars 2027, les bouteilles de vin seront assujetties à la consigne. La SAQ deviendra alors l'un des principaux fournisseurs de verre de l'AQRCB, tout en siégeant à son propre conseil d'administration.

Face à cet absurde gaspillage de fonds publics qui menace l'expertise québécoise, Virginie Dufour dénonce le silence de la ministre de l'Environnement, Pascale Déry, qui laisse la situation se détériorer en se justifiant par la simple « autonomie » de l'organisme.

Citation :

« Alors que le Québec se prépare à l'élargissement de la consigne, nous faisons face à un sérieux manque de cohérence gouvernementale. Des millions en fonds publics ont d'abord été investis pour développer l'expertise de nos recycleurs, mais on permet aujourd'hui l'implantation d'une structure concurrente qui vient fragiliser cette même filière. Il est préoccupant de voir la SAQ siéger au CA d'un organisme dont les choix risquent de nuire à des entreprises soutenues par l'État. La ministre de l'Environnement doit faire preuve de leadership et intervenir pour protéger nos acquis. Au final, avec la réforme de Benoit Charette, nous craignons fort que ce soit le consommateur qui paie la facture par le biais de ces soi-disant écofrais. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]