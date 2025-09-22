Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Rapport de l'ITHQ sur les repas en CHSLD

« Encore et toujours le même vieux réflexe caquiste de cacher l'information gênante. Le ministre a un rapport sur son bureau qui démontre des façons de faire qui frôlent la maltraitance des aînés dans nos établissements publics et, non seulement il n'agit pas, mais en plus, il garde l'information secrète.

Maintenant que tout le monde sait, grâce à un travail journalistique rigoureux, qu'entend faire le ministre pour remédier à la situation et offrir aux aînés des repas dignes de ce nom? »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

