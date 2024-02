Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail

QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Impacts de l'IA sur le travail

« Dans son rapport, présenté hier, le Conseil de l'innovation du Québec (CIQ) confirme que l'essor de l'intelligence artificielle provoquera une transformation significative de plusieurs secteurs du travail.

Pour faire face adéquatement à un risque important de pertes d'emplois, je demande au ministre du Travail qu'il sollicite un avis du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre sur les impacts possibles de l'intégration de l'IA.

Cette technologie aura certes des impacts positifs sur la productivité de nos entreprises, à condition de bien encadrer son utilisation.

Voilà bientôt un an (29 mars 2023) que nous avons demandé à la CAQ de se pencher sur la question avec nos collègues parlementaires et des experts. Malheureusement, notre demande a été rejetée et le gouvernement caquiste, fidèle à son habitude, a refusé de faire preuve de transparence et a choisi de consulter derrière des portes closes.

Espérons que le rapport du CIQ fera prendre conscience au gouvernement caquiste de l'ampleur du défi et de l'importance de consulter davantage, en l'occurrence, le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et députée de Bourassa-Sauvé

