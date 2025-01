Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

QUÉBEC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Augmentation de la demande d'aide alimentaire en 2025

« Alors que le premier ministre ne cesse de répéter que l'économie se porte bien au Québec, le nombre de ménages québécois qui font appel aux banques alimentaires ne cesse de croître.

Avec l'explosion des coûts d'épicerie et de logement, l'insécurité alimentaire n'est malheureusement plus exclusive aux familles à faible revenu, mais de plus en plus répandue chez les travailleurs à temps plein.

La situation est très inquiétante mais la désinvolture du premier ministre et de son gouvernement, qui prévoient réduire l'aide aux banques alimentaires en 2025, l'est encore davantage.

Les Banques alimentaires du Québec prévoient une augmentation de 320000 demandes par mois! Elles demandent un financement prévisible pour les trois prochaines années, à la hausse et non à la baisse. Il faut cesser d'être en mode réaction.

Au Québec, un gouvernement responsable ne peut demeurer les bras croisés et abandonner les précieux organismes communautaires comme les banques alimentaires qui font un travail remarquable et essentiel pour des milliers de familles, dans toutes les régions. »

-Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire et députée de Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]