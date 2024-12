Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux

QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Coupes dans le programme chèque emploi-service

« La ministre dit qu'elle n'a pas demandé les coupures dans le programme Chèque emploi-service, mais c'est ce qui est rapporté par les familles d'enfants handicapés.

Certaines d'entre elles sont pourtant passées de 30 heures de service par semaine à plus rien du tout, du jour au lendemain. Zéro!

Elle prétend qu'elle n'a pas autorisé les établissements à faire ces coupures. Si tel est le cas, je lui demande de prendre ses responsabilités, en tant que ministre, et de renverser cette décision le plus tôt possible au nom de toutes les personnes avec un handicap et leurs familles qui dépendent de cette importante ressource.

Lorsque je l'ai questionnée sur le sujet au Salon rouge, aujourd'hui, la ministre a désigné son adjointe parlementaire pour me répondre, car clairement elle ne pouvait pas justifier ces coupures. Une rareté à la période de questions. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et députée de D'Arcy-McGee

