Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

« J'ai eu l'occasion d'échanger avec le ministre de la Sécurité publique, cette semaine, lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère, à l'Assemblée nationale. Il a notamment été question des mesures à mettre en place afin de lutter contre les intoxications involontaires au GHB.

L'été est à nos portes, nos jeunes sont inquiets et veulent profiter de la saison estivale en toute sécurité. Des étudiants de l'Université McGill m'ont même contactée pour marrainer une pétition demandant au gouvernement de mettre en place un plan de lutte contre le fléau des drogues du viol.

J'ai proposé au ministre une distribution massive de tests de dépistage instantanés qui permettent de détecter la présence de GHB dans un verre, comme cela se fait en France, par exemple. La campagne de sensibilisation et le projet pilote qu'il a annoncé le mois dernier sont un bon départ, mais ce n'est pas assez.

Les couvre-verres fournissent une protection incomplète. J'ai reçu des témoignages de jeunes dont les verres ont été drogués derrière le bar ou même à travers leur paille, avec une seringue !

Quand on parle de la sécurité de nos jeunes, on ne peut pas se permettre de faire l'économie des moyens. Ces tests de dépistage rapides sont une mesure concrète et se vendent à moindre coût.

Le ministre ne voit pas actuellement l'urgence d'agir. S'il veut réellement lutter contre ce fléau, je lui demande de mettre en place un plan avant la fin de la session parlementaire, qui incluerait notamment la distribution massive de ces tests de dépistage. »

-Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique et députée de Westmount-Saint-Louis

