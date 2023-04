Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale

QUÉBEC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Pétition pour de meilleurs services pour les personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette

« Alors que 1% de la population est atteint du syndrome Gilles de la Tourette (SGT) et que la majorité des intervenants scolaires, sociaux et de la santé ne sont pas familiers, ni formés pour travailler avec cette population, la CAQ refuse de se saisir de notre pétition demandant un meilleur soutien pour les personnes qui en souffrent.

Celles-ci sont trop souvent incomprises et victimes de marginalisation, ce qui leur cause de sérieuses difficultés sociales. Les 2504 signataires de la pétition réclament notamment d'imposer une formation obligatoire sur le SGT dans les milieux hospitaliers et scolaires pour assurer les ressources d'adaptation adéquates.

Alors que les ministres de l'Éducation et des Services sociaux continuent de se renvoyer la balle à savoir lequel est responsable de ce dossier, il est difficile de comprendre pourquoi la CAQ abandonne ces personnes qui sont pourtant en droit d'avoir accès aux mêmes services que le reste de la population. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale et députée de D'Arcy-McGee

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

