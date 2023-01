Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale

QUÉBEC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Manque de personnel inquiétant pour les organismes de prévention du suicide

« Comme partout, les organismes communautaires qui offrent des services d'aide en prévention du suicide souffrent énormément du manque de personnel.

Pourtant, depuis le début de la pandémie, les besoins n'ont cessé de grandir et la demande est donc de plus en plus forte. Que fait le gouvernement de la CAQ? Quel est son plan pour pallier le manque criant de psychologues et de psychiatres?

Des solutions concrètes doivent être mises de l'avant pour soutenir mieux nos organismes communautaires qui sauvent des vies humaines. Le manque de financement de ceux-ci contribue à leurs difficultés de recrutement alors qu'ils ne peuvent offrir des conditions de travail compétitives pour attirer et retenir le personnel nécessaire à leur mission. Le gouvernement doit agir rapidement. »

-Elisabeth Prass, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale et députée de D'Arcy-McGee

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]