Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Détresse du personnel de la DPJ

« Trois ans après le dépôt du Rapport Laurent, rien n'a changé. Le personnel de la DPJ est toujours surchargé, n'arrive plus à répondre à la demande et songe de plus en plus à quitter.

Pendant ce temps, le ministre se met la tête dans le sable et affirme toujours que tout va bien à la DPJ. De surcroît, la Directrice nationale qu'il a nommée, et qui avait promis un plan stratégique de recrutement et de rétention de personnel, n'a rien fait pour améliorer la situation depuis son entrée en fonction.

Loin de s'améliorer, la situation des effectifs à la DPJ semble s'empirer alors que l'on constate un taux de roulement grandissant dans le personnel et qu'un nombre inquiétant d'entre eux affirme envisager de quitter. Ça fait des mois que j'interpelle le ministre, sur le sujet, qui me répond des généralités à répétition, sans jamais prendre action.

Pire encore, alors que l'ensemble du milieu déplore la lenteur du gouvernement caquiste à mettre en œuvre les recommandations du Rapport Laurent, le premier ministre lui-même discrédite sur la place publique le comité de suivi du rapport.

Pendant ce temps, les médias ne cessent de nous relayer des atrocités subies par des enfants sous la protection de la DPJ. Dans une société riche et moderne comme le Québec, ne pas prendre soin de ses enfants, c'est une véritable honte. »

-Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse et députée de Robert-Baldwin

